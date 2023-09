Schönenwerd: Zwei Buben schlagen 26 Fenster ein

26 zerstörte Scheiben und einen Sachschaden von 40’000 Franken hinterliessen zwei Buben in Schönenwerd.

In Schönenwerd SO haben ein acht- und ein neunjähriger Bub die Fenster der Fritz Glaus und Co AG mit Steinen zerschlagen. Aufnahmen eines Anwohners zeigen, wie die zwei Jungen mit Steinen auf das Gebäude werfen. Insgesamt wurden 26 Scheiben zerstört. Dabei entstand ein Sachschaden, der sich ersten Schätzungen zufolge zwischen 30’000 und 40’000 Franken bewegen dürfte.