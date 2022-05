Schöner Assist von Xherdan Shaqiri kann nächste Chicago-Pleite nicht verhindern

Tolles Auge des Nati-Stars : Schöner Shaqiri-Assist kann nächste Chicago-Pleite nicht verhindern

Das 1:4 beim überlegenen Atlanta United ist die dritte Liga-Pleite von Chicago Fire in Serie. Kleiner Lichtblick: Nati-Star Xherdan Shaqiri verbucht seine erste Torvorlage in der MLS.

Beim 1:4 in Atlanta können die Gäste aus «Windy City» zwischenzeitlich ausgleichen.

Chicago Fire rutscht nach der dritten Niederlage in Serie auf Rang 24 ab.

Dritte Niederlage in Serie, seit sechs Spielen sieglos: Chicago Fire kriegt zurzeit in der MLS trockenes Brot zu essen. Auch beim 1:4 bei Atlanta United, einem der nominell stärksten Teams der Liga, ist das neue Team von Nati-Star Xherdan Shaqiri (30) über weite Strecke unterlegen. Heisst: Tabellenplatz 24 von 29 – bei erst sieben erzielten Toren in zehn Spielen.