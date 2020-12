Faltenbehandlungen sind am meisten gefragt.

Schweizer haben in der Pandemie mehr ästhetische Eingriffe vornehmen lassen.

Die Corona-Krise hat das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Doch das hat die Schweizer nicht davon abgehalten, sich zu verschönern: Schönheitsoperationen boomen seit der Pandemie, wie das Suchportal Schönheitsklinik.info in einer Medienmitteilung schreibt.

Besonders gefragt sind Faltenbehandlungen. An zweiter Stelle stehen Eingriffe rund um die Brust. Frauen wollen diese meist vergrössern und Männer verkleinern durch Fettabsaugen. Auch Lid- und Nasenkorrekturen sowie Laserhaarentfernungen wurden dieses Jahr vermehrt durchgeführt.

Maskenpflicht fördert Gesichtsoperationen

Dass Schönheits-OPs so gefragt sind, hänge mit den Corona-Massnahmen zusammen: So habe die Maskenpflicht dazu geführt, dass sich Menschen gerade jetzt für Schönheitsoperationen im Gesichtsbereich interessierten, schreibt Schönheitsklinik.info. Denn die Maske verstecke anfängliche Spuren einer gerade durchgeführten Operation.

Die Klinik Aesthea in Rheinfelden bestätigt gegenüber 20 Minuten eine Zunahme der Schönheitsoperationen. «Ich vermute, das liegt auch daran, dass die Leute im Homeoffice arbeiten können und daher nicht extra Ferientage für die Genesung eingeben mussten», sagt Chefarzt John Doummar.

Weil Reisen ins Ausland wegfielen, hätten viele Leute wohl auch Geld gespart, das sie in Operationen investieren konnten. Allerdings seien keine bestimmten Eingriffe besonders gefragt gewesen: «Wir haben eine Zunahme in allen Bereichen verzeichnet», so Doummar.