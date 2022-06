Brasilien: Schönheitskönigin Gleycy Correira (27) verstirbt nach einem Routine-Eingriff

1 / 5 Gleycy Correira ist am Montag im Alter von 27 Jahren verstorben. Instagram/Gleycy Correira Nach einer Routine-Operation an den Mandeln hatte sie einen Herzstillstand erlitten und lag seit April im Koma. Instagram/Gleycy Correira Ein Freund ihrer Familie vermutet, dass die Operation fehlerhaft durchgeführt wurde. Instagram/Gleycy Correira

Darum gehts

Die ehemalige Miss Brasilien Gleycy Correira ist am Montag im Alter von 27 Jahren nach einem medizinischen Routine-Eingriff verstorben. Fünf Tage nach einer Mandeloperation hatte die Schönheitskönigin «massive Blutungen und einen Herzstillstand» erlitten, wie die britische «Sun» schreibt.

Nach der Operation im April lag Correira zwei Monate in einer Privatklinik im Koma, bevor sie am Montag verstarb. Das Model war 2018 zur «Miss United Continents Brazil» und zur «Miss Costa do Sol» gekrönt worden.

Bei der OP soll es zu Fehlern gekommen sein

Correira war in Armut aufgewachsen und sprach oftmals öffentlich über ihre bescheidenen Anfänge. Miss Brazil Official veröffentlichte auf Instagram ein Statement zu Correiras Tod, in dem es hiess: «Gleycy wird immer für ihre erleuchtende Schönheit, ihre Freude und ihr Einfühlungsvermögen in Erinnerung bleiben.»

Wie die «Sun» berichtet, vermutet ein Freund der Familie, dass die Operation fehlerhaft durchgeführt wurde. Am Institut für Rechtsmedizin in Macae wurde eine Autopsie durchgeführt. Am Dienstag fand die Beerdigung statt.