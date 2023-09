Schönheitskönigin: Wahl von weisser Miss Zimbabwe sorgt für Kritik

Mit solchen Anfeindungen hatte sie wohl kaum gerechnet, als sie zur «Schönsten» ihres Landes Zimbabwe gewählt wurde. Sie, eine Weisse, in einem Land, in dem 98 Prozent der Bevölkerung dunkle Haut haben. Brooke Bruk-Jackson, ein Model und eine Kosmetikerin, die vor 21 Jahren in der Hauptstadt Harare geboren wurde, wird ihr Land am 18. November bei den Wahlen der Miss Universe vertreten, wie der «Corriere della Sera» berichtet.