Schokolade-Studie: Deshalb lieben wir Schoggi so sehr

Von allen Süssigkeiten gehört Schokolade zur beliebtesten. Und das nicht nur in der Schweiz, wo wir pro Jahr über 11 Kilogramm pro Person davon verspeisen. Sie ist hat einen enormen Nostalgie-Faktor, wenns um den Schokoriegel aus Kindertagen geht und ist eine bewährte Medizin bei Liebes- oder anderem Kummer. Klar – sie schmeckt auch einfach gut. Laut einer neuen Studie gibt es aber noch ganz andere Gründe, weshalb wir Schokolade so abfeiern.

Studie mit 3D-Zunge

Ein Forschungsteam der Universität Leeds sieht eine Ursache für unsere Liebe zu Schokolade vor allem in ihrer Textur. In der im Januar 2023 publizierten Schoggi-Studie fand das Team heraus, dass es besonders der Texturwechsel von fest zu cremig ist, den wir Menschen als so angenehm empfinden.