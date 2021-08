In den Umfragen hat SPD-Kandidat Olaf Scholz kräftig aufgeholt. Die Sozialdemokraten gewinnen im «Sonntagstrend» für die «Bild am Sonntag» im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte – mit 24 Prozent liegen sie nun deutlich vor der Union aus CDU und CSU. «Wir müssen alles tun, um einen historischen Linksrutsch in Deutschland zu verhindern», sagte CSU-Chef Markus Söder der «Bild am Sonntag». «Noch nie war die Gefahr so gross, dass ein Linksbündnis die Macht übernimmt.»