Deutschland : Scholz und Habeck fliegen ohne Maske und geraten in einen Shitstorm

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck weilen zurzeit in Kanada. Auf dem Flug dorthin haben beide keine Schutzmaske getragen. Das sorgt für Kritik.

Olaf Scholz bei seiner Ankunft in Kanada. An Bord der Maschine galt keine Maskenpflicht.

Aus der Opposition hagelt es nun Kritik an den beiden Regierungsvertretern.

An Bord des Airbus der Bundeswaffe trugen beide keine Schutzmaske.

An Bord des Airbus A340 der Luftwaffe waren auf dem Flug von Berlin ins kanadische Montreal am Sonntag mehr als 80 Passagierinnen und Passagiere, darunter 25 Medienvertreter. Fotos und ein ARD-Video zeigen Wirtschaftsminister Habeck und Journalistinnen und Journalisten dicht beieinander ohne Mund-Nasen-Schutz. Voraussetzung für die Mitreise war ein negativer PCR-Test, der bei Abflug höchstens 24 Stunden alt sein durfte.

Kritik aus der Opposition

Ex-CDU-Chef Armin Laschet schrieb am Montag auf Twitter, Journalistinnen, Journalisten und Regierungsmitglieder setzten sich «über (zwar unsinnige, aber geltende) Gesetze» hinweg. Er war im Oktober 2020 als damaliger NRW-Ministerpräsident selbst einmal wegen eines Fotos in die Kritik geraten, das ihn ohne Maske in einem Flieger zeigten. Ein Sprecher erklärte damals, Laschet habe die Maske entsprechend der AHA-Regeln und Vorgaben der Fluggesellschaft nur für einen kurzen Moment zum Verzehr von Speisen und Getränken abgesetzt.