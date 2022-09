Russische Grenze : Schon 100’000 Russen nach Kasachstan geflohen – weiter Chaos an der Grenze

An der Grenze stauten sich nach Angaben der regionalen Behörden am Dienstag rund 5500 Fahrzeuge, darunter etwa 3600 Personenwagen.

An der georgischen Grenze standen am Dienstag 5500 Autos im Stau, einige Personen überquerten die Grenze zu Fuss.

Teilmobilmachung löst Fluchtwelle aus

Russlands Präsident Wladimir Putin will rund 300’000 Reservisten einziehen lassen, um nach den Niederlagen der russischen Armee in der Ukraine die besetzten Gebiete zu halten. Er hatte deshalb am vergangenen Mittwoch eine Teilmobilmachung angeordnet, was bei vielen Russen Panik auslöste.