Dank Odermatt und Gut-Behrami: Schweiz baut Nationen-Vorsprung aus

Schon wieder dieses Norwegen! So mancher Ski-Fan dürfte sich am vergangenen Wochenende über das 5,4-Millionen-Land im Norden Europas geärgert haben. Denn gleich in allen drei Heimrennen in Wengen verhinderte ein Norweger einen Schweizer Sieg. Doch beim Blick auf die Nationenwertung dürfte der Ärger über die schnellen Skandinavier wieder verfliegen.