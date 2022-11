Asiatischer Laubholzbockkäfer: Gefährlicher Schädling bedroht Wald in Zell

Mehrere Ausfluglöcher an einem befallenen Baum.

Gefährlicher Schädling: Der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) treibt sich in Zell bereits seit sechs Jahren herum.

Offenbar sind die Käfer bereits seit sechs Jahren in der Gemeinde aktiv.

Mitte August wurde der Käfer in Zell LU entdeckt.

Ahorn, Weide, Esche und weitere Bäume: Sie alle werden vom Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) befallen. Macht sich der Eindringling in der Schweiz breit, kann das verheerend sein: «Der ALB kann befallene Laubbäume und Sträucher binnen weniger Jahre zum Absterben bringen und hohe ökologische und wirtschaftliche Schäden anrichten», so das Bundesamt für Umwelt (Bafu). Der «besonders gefährliche Schadorganismus» wurde Mitte August in Zell LU entdeckt. «Die zu erwartenden wirtschaftlichen und ökologischen Schäden für das betroffene Gebiet sowie die ganze Schweiz sind hoch, daher muss der ALB konsequent bekämpft und getilgt werden», teilte der Kanton Luzern mit.