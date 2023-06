Brand im Europapark – schon 2018 ging Achterbahn in Flammen auf

Am Montag kam es aus derzeit noch ungeklärten Gründen zu einem Grossbrand im Freizeitpark. Das weckt Erinnerungen an den Brand, der die «Piraten in Batavia»-Bahn völlig zerstörte.

Beim Brand im Jahr 2018 wurde beim Brand einer Lagerhalle eine Attraktion praktisch komplett zerstört. 20Min/Leserreporter

Darum gehts Am Montag kam es im Europapark zu einem Grossbrand.

Die Ursache ist derzeit noch ungeklärt.

Schon im Jahr 2018 kam es im Park zu einem grösseren Brand, der Millionenschäden verursachte.

Besuchern des Europaparks bat sich am Montag ein apokalyptisches Bild: Um kurz vor 17 Uhr war über dem Freizeitpark in Rust plötzlich eine grosse schwarze Rauchwolke zu sehen. Eine 20-Minuten-Leserin berichtet, dass es zunächst zwei- bis dreimal laut geknallt habe, danach sei es in der Nähe der Atlantica-Supersplash-Bahn zu einem Brand gekommen.

Die Videos der Flammen und der massiven Rauchwolke dürften bei vielen auch Erinnerungen ans Jahr 2018 wecken: Damals brach Ende Mai in einer Lagerhalle ein Grossbrand aus, die Flammen griffen auch auf Attraktionen über.

Die erste Meldung über den Brand in dem nördlich von Freiburg gelegenen grössten deutschen Freizeitpark erreichte die Feuerwehr damals gegen 18.20 Uhr. Auf Bildern war später zu sehen, wie dichter Rauch über der Lagerhalle aufstieg. Luftaufnahmen, die während des Feuers entstanden und über Twitter verbreitet wurden, zeigten Flammen auf mehreren Seiten des Gebäudes. Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Auf anderen Bildern in sozialen Netzwerken waren im Skandinavien-Bereich brennende Balken und Gerippe von Gebäuden zu erkennen.

«Piraten in Batavia» eine der beliebtesten Attraktionen

Den Flammen zum Opfer fiel auch die Wasser-Attraktion «Piraten in Batavia» , die beim Grossbrand vollständig zerstört wurden. Die Anlage war an die Disneyland-Attraktion «Pirates of the Carribbean» angelehnt und galt als Publikumsmagnet. Ein Tag nach dem Drama im deutschen Freizeitpark trauerten die Fans bereits um ihre Lieblingsattraktion.

Bei den Löscharbeiten wurden sieben Feuerwehrleute verletzt, der Europapark sprach von einem Millionenschaden. Die Brandermittlungen im Europapark kamen später zum Schluss, dass das Feuer im Bereich der Attraktion «Fjord-Rafting» ausgebrochen war. Die Brandursache sei wahrscheinlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen gewesen.

Bahn aufwändig wieder hergerichtet

Mittlerweile erstrahlt die Piratenbahn wieder im alten Glanz: Zwei Jahre nach dem verheerenden Brand eröffnete der Park in Rust Ende Juli 2020 die Attraktion wieder. Beim Wiederaufbau habe man vor allem darauf geachtet, alles so zu bauen, wie es war, so die Mack-Familie – schliesslich galt die «Piraten von Batavia»-Bahn als eines der Europapark-Highlights schlechthin: Laut dem Park-Inhaber Roland Mack hätten Kinder sogar ihr Sackgeld geschickt, damit der Bahn wieder Leben eingehaucht wird.

Wie gross die Schäden nach dem Grossbrand vom Montag ausfallen werden, ist derzeit noch völlig unklar. Wie ein Augenzeuge gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagt, sei die Attraktion «Zauberwelt der Diamanten» sowie der Bereich, wo die Bahnen Alpenexpress und Wildwasserbahn durchführen, vom Brand betroffen.