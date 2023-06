Nachhaltigkeit: Schon bald könnte Milch nur noch in der PET-Flasche erhältlich sein

Adieu Milchkarton: Im Namen der Nachhaltigkeit will die Milchindustrie künftig auf PET-Flaschen umstellen. Nur so sei ein funktionierender Recycling-Kreislauf möglich.

1 / 4 Die Zukunft der Schweizer Milch liegt offenbar in der PET-Flasche. Petrecycling.ch Diese Art von Packung ist langfristig dem Untergang geweiht. 20min/Simon Glauser Nur bei PET-Flaschen sei ein vollständiger Recycling-Zyklus möglich. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Die Tage der klassischen Karton-Milchpackung könnten bald gezählt sein.

Gemäss der Milchbranche wird künftig weitgehend auf PET gesetzt.

Nur dieses System biete einen flächendeckend funktionierenden Recycling-Kreislauf.

«Milch ist in der Schweiz ein fast schon verklärtes, auf jeden Fall aber ein hochemotionales Produkt», schreibt das Magazin der «NZZ am Sonntag». Das Landwirtschaftsprodukt schlechthin ist so verbreitet, dass es einst in Flaschen vom Milchmann ins Haus geliefert wurde. Und auch heute, wo Milch am häufigsten aus der Kartonpackung konsumiert wird, haben Schweizerinnen und Schweizer noch eine enge Bindung an das «weisse Gold».

Nun könnten die Tage der Kartonpackung gezählt sein: Gemäss Recherchen der Zeitung wird Milch dereinst nur noch in der PET-Flasche erhältlich sein. «Neue Anlagen für die Milchabfüllung in Kunststoffgebinde werden grösstenteils auf PET ausgerichtet sein», wird die Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie (VMI) zitiert.

Wie oft trinkst du Milch? Täglich pur. Es ist für mich ein wichtiges Getränk. Täglich, aber nur im Kaffee. Ab und zu schon, aber ich könnte auch verzichten. Ich mag bzw. vertrage keine Milch.

Denn dem Vorstand sei die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens wichtig, und so habe man sich im Mai mit der Thematik Kunststoffverpackungen beschäftigt. Dabei wurde klar: «PET ist der einzige Recycling-Kreislauf, der heute in der Schweiz flächendeckend funktioniert.» Langfristig müsse es das Ziel sein, auf dieses Material zu wechseln. Das freut die Recycling-Industrie: «Dieser Beschluss bestätigt, dass das PET-Recycling in der Schweiz ein Erfolgsmodell ist», so Jean-Claude Würmli, Geschäftsführer von PET-Recycling-Schweiz, gegenüber der NZZ.

Schon mehrere grosse Verarbeiter haben sich auf den Wechsel eingestellt. So will etwa Coop laut Auskunft ab kommender Woche in der Ostschweiz und im Tessin regionale Biomilch in der PET-Flasche anbieten. Ob das Beispiel flächendeckend Schule machen wird, gab Coop nicht an. Man evaluiere allerdings «kontinuierlich, welche ökologischen Alternativen es zum bestehenden Verpackungsmaterial gibt». Dabei dürfte allerdings PET im Vordergrund stehen, auch wenn Coop seit kurzem auch Biovollmilch in Mehrweg-Glasflaschen anbietet. Bei Konkurrentin Migros heisst es einzig, es würden «Überlegungen für eine Umstellung» angestellt.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.