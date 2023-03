Neue Studie : Schon bei zehn Dezibel mehr – Verkehrslärm erhöht Suizidrisiko

1 / 4 «Lärm steigert die psychische Belastung und trägt zur Entstehung psychischer Erkrankungen bei», sagt Benedikt Wicki, Doktorand am Swiss TPH und Erstautor der neuen Studie. Getty Images/iStockphoto So erhöht bereits jeder Anstieg des Strassenverkehrslärms um zehn Dezibel das Suizidrisiko um vier Prozent. Tamedia/Adrian Moser Auch ein Zusammenhang mit Bahnlärm konnte beobachtet werden, dieser sei aber weniger stark ausgeprägt. Getty Images/iStockphoto

Darum gehts

Das Suizidrisiko steigt, wenn Menschen an ihrem Wohnort hohem Verkehrslärm ausgesetzt sind. Das zeigt eine neue Studie des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts (Swiss TPH). So erhöhe jeder Anstieg des durchschnittlichen Strassenverkehrslärms zu Hause um zehn Dezibel das Suizidrisiko um vier Prozent. Auch ein Zusammenhang mit Bahnlärm konnte beobachtet werden, dieser sei allerdings weniger stark ausgeprägt gewesen. Laut den neusten Zahlen des Bundesamts für Umwelt ist am Tag jede siebte und in der Nacht jede achte Person an ihrem Wohnort von schädlichem oder lästigem Strassenverkehrslärm betroffen.

In der Schweiz leiden schätzungsweise 1,4 Millionen Menschen unter psychischen Problemen, und etwa 1000 Menschen begehen jährlich Suizid. «Wir haben Suizide als Indikator für psychische Störungen verwendet, da wir in der Schweiz keine zuverlässigen Daten über psychische Diagnosen wie Depressionen oder Angstzustände haben», sagt Benedikt Wicki, Doktorand am Swiss TPH und Erstautor der Studie. «Lärm steigert die psychische Belastung und trägt zur Entstehung psychischer Erkrankungen bei beziehungsweise verschlimmert bestehende Leiden.»

Lärm als Stressfaktor

Zu den biologischen Mechanismen, die dazu führen, dass Lärm die psychische Gesundheit schädigt, gehören laut der Studie unter anderem Schlafstörungen, eine gesteigerte Stresshormonausschüttung oder ein Gefühl von Kontrollverlust. «Unser Gehirn registriert Lärm als Zeichen einer potenziellen Bedrohung und aktiviert die Kampf-oder-Flucht-Reaktion. Ständiger Verkehrslärm zu Hause kann also dazu führen, dass man unruhig wird und den Stress nicht mehr bewältigen kann», so Danielle Vienneau, Forscherin am Swiss TPH und leitende Autorin der Studie.

Laut Swiss TPH unterstreicht die Studie, wie wichtig es ist, unter anderem die gesundheitlichen Auswirkungen von Verkehrslärm in der Stadtplanung und der öffentlichen Gesundheitspolitik zu berücksichtigen. «Unsere Untersuchung zeigt, dass sich Lärmschutzmassnahmen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen, leichtere Fahrzeuge sowie lärmarme Strassenbeläge und Reifen auszahlen», sagt Martin Röösli, Leiter der Einheit «Environmental Exposures and Health» am Swiss TPH.