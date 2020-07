In Stresssituationen

Schon ein Lächeln kann negative Symptome abmildern

Zwei Forscherinnen der Universität Basel konnten in einer Beobachtungsstudie zeigen, dass Personen, die zeitlich nahe an Stresssituationen lachen oder lächeln, weniger Stress empfinden. Überraschend: Die Intensität des Lachens scheint keinen Einfluss zu haben.

Die Schweizer Leichtathletin Mujinga Kambundji zog sich im Frühjahr 2019 eine Verletzung zu. Bereits im Juli konnte sie wieder lachen, und im Oktober sprintete sie über 200 Meter auf das Podest an der Leichtathletik-WM in Doha.

Lachen und Lächeln kann das negative Empfinden in Stresssituationen abmildern. Diese Beobachtung hat ein Forschungsteam der Universität Basel unter der Leitung von Thea Zander-Schellenberg und Isabella Mutschler Collins gemacht. Dies teilte die Hochschule am Donnerstag mit. In einer dreimonatigen Studie mit 41 Teilnehmenden stellten sie fest, dass Personen, die öfter zeitnah zu belastenden Ereignissen lachten, Stresssymptome besser abfedern konnten.

Lachen gegen gesundheitliche Schäden

Tatsächlich bestätigte sich diese These in der Studie. Zum einen nahmen öfter lachende Personen auch in stressigen Situationen weniger Stress wahr, zum anderen brachten sie Belastungssituationen auch weniger mit negativen Symptomen in Verbindung, teilweise gar mit positivem Empfinden.