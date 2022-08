Zürich Altstetten : «Schon eine Ratte wäre eine zu viel» – Nager-Problem am Zürcher Lindenplatz

Ratten in Zürich Altstetten: Der Grund dafür könnte laut Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Zürich (UGZ) die Taubenfütterung am Lindenplatz sein.

Ein Anwohner wurde am Sonntag Zeuge, wie mehrere Ratten am Zürcher Lindenplatz Nüsse und Mais frassen.

Das Phänomen ist bekannt: Der Lindenplatz in Zürich Altstetten ist voller Tauben. Auf der Meldeplattform für Mängel und Schäden an der städtischen Infrastruktur «Züri wie neu» sind dazu bereits mehrere Beschwerden eingegangen. Jetzt könnte sich aber ein neues Problem präsentieren: Ein Anwohner war am Sonntag am Lindenplatz, als ihm plötzlich am helllichten Tag eine Ratte über den Weg lief.