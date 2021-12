Ei-Countdown läuft : Schon einmal einen Adler schlüpfen sehen? Hier kannst dus verfolgen

Bei North Fort Meyers, Florida, erwartet das Weisskopfseeadler-Paar Harriet und M15 Nachwuchs. Tausende verfolgten am Montag, wie das erste Junge schlüpfte. Jetzt läuft der Countdown beim zweiten Ei.

Kurz vor 13.30 Uhr gab Vater M15 am Montag den über 600 Zuschauenden einen Blick auf das Flaumbällchen frei. E-19 war geschlüpft. Jetzt wartet man auf E-20.

Tausende verfolgten am Montag im Livestream, wie ihr erstes Baby schlüpfte.

Weisskopfseeadler-Dame Harriet und ihr Partner M15 sind internationale Stars. Menschen auf der ganzen Welt verfolgen das Treiben des gefiederten Paares über 24-Stunden-Livestreams in North Fort Meyers, Florida.

«Das ist Schwerstarbeit für das Küken»

Im November legte Harriet zwei Eier und seither warten Adler-Fans auf das Schlüpfen der beiden Weisskopfseeadler-Babys. Am Sonntagmorgen sorgte zunächst ein kleiner Riss in einem der beiden Eier für Aufregung. Es dauert zwischen zwölf und 72 Stunden, bis es sich mit seinem Eizahn aus der Schale befreien kann und vollständig geschlüpft ist. «Das ist Schwerstarbeit für das Küken», schreibt die Pritchett-Farm.

Am Montagnachmittag gegen 12.45 Uhr Ortszeit war es dann soweit: Adlerjunge E-19 war geschlüpft, und kurz vor 13.30 Uhr gab Vater M15 den über 600 Zuschauenden einen Blick auf das Flaumbällchen frei.

Zweites Ei: Der Countdown läuft

Jetzt läuft der Countdown beim zweiten Adler-Ei, bei dem sich am späteren Montagnachmittag auch ein Riss zeigte. Um fünf Uhr – unserer Mittagszeit – schauten bereits Hunderte in den Livestream in das Nest der Weisskopfseeadler-Familie.