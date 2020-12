Grossbritannien : Schon fast eine Million Menschen haben sich gegen das Coronavirus geimpft

Grossbritannien hat am 8. Dezember als erstes europäisches Land mit dem Impfen begonnen. Obwohl sich bis heute fast eine Million Briten gegen das Coronavirus impfen liessen, stiegen die Infektionszahlen zuletzt wieder rasant.

In Grossbritannien sind mittlerweile fast eine Million Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Das Land hatte am 8. Dezember mit einer Massenimpfung begonnen. Bis zum 27. Dezember hätten 786 000 Menschen in England, 92 188 in Schottland, 35 335 in Wales und 31 016 in Nordirland eine Dosis des Mittels der Unternehmen Biontech und Pfizer erhalten, teilte das Gesundheitsministerium in London am Donnerstag mit.