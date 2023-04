Avenir Suisse Studie: Privater Arbeitsmarkt hinkt Staat bei Stellenwachstum hinterher

Fast jeder Fünfte arbeitet im öffentlichen Sektor

Mit staatsnaher Beschäftigung sind jene Beschäftigten gemeint, deren Betriebe unter staatlicher (Teil-)Kontrolle stehen – wie etwa Energieversorger – oder die überwiegend staatlich finanziert sind. Zu letzteren gehören in der Studie auch landwirtschaftliche Betriebe: Da deren Einkünfte zu 47 Prozent aus staatlichen Subventionen bestehen, werden in der Studie entsprechend 47 Prozent der Beschäftigung in diesem Sektor als «staatsnah» kategorisiert.

Der öffentliche Sektor machte 2019 rund 23 Prozent des gesamten Arbeitsmarktes in der Schweiz aus: Neben 395’000 staatlichen Beschäftigten im engeren und 225’000 im weiteren Sinne arbeiteten 2019 schätzungsweise zusätzlich 330’000 Angestellte bei staatsnahen Unternehmen. Seit 2011 nahm die staatliche Beschäftigung im engeren Sinne um zwölf Prozent, jene im weiteren Sinne um sieben Prozent und jene in staatsnahen Unternehmen um 20 Prozent zu.

Bund stärkt Justiz und «spart» bei der Kultur

Die Beschäftigung beim Bund entspricht knapp zehn Prozent der Gesamtbeschäftigten in der Schweiz – ein tiefer Wert, wie ein internationaler Vergleich zeigt. Unter den OECD-Staaten ist der Staatssektor nur in Japan mit sechs Prozent und Südkorea mit acht Prozent kleiner. Auch im Staatssektor selbst beschäftigt der Bund nur zehn Prozent der Erwerbstätigen – die kantonale Belegschaft ist beinahe fünfmal so gross wie jene des Bundes, die Gemeinden beschäftigen rund zweieinhalbmal so viel Personal wie der Bund.