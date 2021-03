Die Stars von «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» im 20-Minuten-Talk Im Video der Reihe nach zu sehen sind Dodo, Adrian Stern, Seven, Yaël, Kunz, Beatrice Egli und Ta’Shan. Video: Saskia Sutter

Darum gehts Am Mittwochabend beginnt auf TV24 die zweite Staffel «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert».

In einer Villa in Gran Canaria performen sechs Musikerinnen und Musiker abwechselnd die Songs ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Reggae-Sänger Dodo, dessen Songs in der ersten Folge des emotionalen TV-Formates interpretiert werden, hat 20 Minuten verraten, bei wem die meisten Tränen geflossen sind.

Am Mittwochabend wird die erste Folge der zweiten Schweizer Staffel «Sing meinen Song» ausgestrahlt. Wie bereits in Staffel eins wird Soulsänger Seven (42) durch die Sendung führen und in einer Villa in Gran Canaria sechs Musikerinnen und Musiker empfangen, die abwechselnd die Songs ihrer Kolleginnen und Kollegen performen. Der Staffelauftakt steht ganz im Zeichen von Produzent und Reggae-Sänger Dodo (44).

Interpretiert werden seine Hits von Beatrice Egli (32), Adrian Stern (45), Jaël (41), Kunz (36), Ta’Shan (29) – und natürlich Gastgeber Seven. Und es wird dabei ganz schön emotional, denn in Dodos Liedern werden auch seine Schicksalsschläge thematisiert. So verlor er etwa bereits als Kind seinen Vater an Leukämie, kämpfte als Jugendlicher mit der Heroinsucht eines guten Freundes und schwebte in Afrika wegen Malaria in Lebensgefahr.

Spätestens als Seven gegen Ende hin den Song «Din Pulli» performt, der vom Suizid seines besten Freundes handelt, wird – so viel sei verraten – unglaublich emotional. Denn wie Dodo hat auch Seven hat seinen besten Freund durch einen Suizid verloren.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Suizidgedanken? Oder hast du jemanden durch Suizid verloren? Hier findest du Hilfe: Pro Mente Sana, Tel . 0848 800 858 Seelsorge.net, Ange bot der reformierten und katholischen Kirche Muslimische Seelsorge, Tel. 043 205 21 29 Angehörige.ch, Beratung und Anlaufstellen Selbsthilfegruppen Dargebotene Hand, Tel. 1 43 Pro Juventute, Tel. 147

Dodo hätte fast nicht teilgenommen

Tatsächlich hat Dodo eine erste «Sing meinen Song»-Einladung von Seven abgelehnt, da er ursprünglich eine Afrika-Reise geplant hatte – durch die Covid-19-Pandemie fiel diese jedoch ins Wasser, wie der Sänger 20 Minuten verrät (siehe Video oben).

Ausserdem deutet er an, dass auch die kommenden Folgen dem Auftakt hinsichtlich Emotionen in nichts nachstehen: «Ich finde, es hat in jeder Folge super magische Momente. Für mich war es am eindrücklichsten, zu hören, wie sehr alle Künstler in ihrem Leben gekämpft haben und was nötig war, damit sie ihren Traum leben können.» Auch erfahren wir von ihm, bei wem in der Staffel die meisten Tränen geflossen sind: «Ich glaube, bei Seven. Dicht gefolgt von Beatrice.»

Am Mittwochabend wird die erste von insgesamt acht Folgen um 20:15 Uhr auf TV24 ausgestrahlt.