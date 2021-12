Tötungsdelikt in Lampenberg BL – «Schon in der RS wunderte sich jeder, dass er eine Waffe bekommt»

Zur tödlichen Schussabgabe kam es am Montagabend kurz vor 22 Uhr. Die Polizei wurde umgehend von Nachbarn alarmiert und war innert Kürze mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Am Montag kurz vor 22 Uhr wurde der 23-jährige L.L.* zum Mörder. Mit einer Schusswaffe richtete er seinen Vater und ergriff die Flucht. Die Polizei war in kürzester Zeit vor Ort, nachdem sie von Nachbarn wegen der Schussabgabe alarmiert wurde. Die ganze Nacht über bis am Dienstagmittag war er auf der Flucht und bewaffnet. Die Polizei suchte mit einem Grossaufgebot und Luftunterstützung. Kurz vor 13 Uhr konnte er dank eines Hinweises auf einem Hof zwei Kilometer vom Tatort entfernt lokalisiert werden. Ein Jogger sah ihn dort herumstehen.