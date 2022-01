Auftakt zum Dschungelcamp – Schon in Folge 1 müssen die Promis Innereien erschmecken

1 / 31 Elf statt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten sind ins Dschungelcamp eingezogen. Lucas Cordalis muss wegen eines positiven Coronatests in Quarantäne bleiben. Mit dabei sind (von links nach rechts): Filip Pavlovi, Peter Althof, Eric Stehfest, Linda Nobat, Manuel Flickinger, Tina Ruland, Jasmin Herren, Harald Glööckler, Tara Tabitha, Janina Youssefian, und Anouschka Renzi. RTL / Stefan Menne Das Moderations-Duo Daniel Hartwich und Sonja Zietlow begrüsste die Gruppe. Und teilte sie gleich mal in zwei Teams ein. Der Grund? RTL / Stefan Menne Bevor die Promis ins Camp einziehen durften, gabs die bekannte Leibesvisitation, gefolgt von den ersten Challenges. Während es für das eine Team an einer Klippe bergab ging, liefs bei den anderen Camperinnen und Campern in der Luft nicht gerade all zu rund. Harald Glööckler, Filip Pavlović, Janina Youssefian, Tara Tabitha und Eric Stehfest mussten nämlich in schwindelerregender Höhe riesige Ballons überqueren. RTL / Stefan Menne

Darum gehts Am Freitag ist die neue Staffel der TV-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» auf RTL angelaufen. Moderiert wird die Sendung von Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43).

In diesem Jahr zogen elf Promis – Lucas Cordalis (54) fehlte aufgrund einer Corona-Infektion beim Start – ins Dschungelcamp in Südafrika ein.

Insgesamt 17 Folgen lang kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten von nun an in Promi-unwürdigen Verhältnissen um die Urwaldkrone.

Die Highlights (und Tiefpunkte) der ersten Folge haben wir hier für dich in der Bildstrecke zusammengefasst.

Freunde des gepflegten Trash-TV aufgepasst: Seit Freitagabend leiden wieder elf weniger bekannte bis sehr unbekannte Promi-Buschtrommler – Lucas Cordalis (54) verpasst auf Grund einer Corona-Infektion den Start – ganz freiwillig für die 15. Ausgabe der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» in der unluxuriösen Wildnis. In diesem Jahr lästern, streiten, würgen und weinen die VIPs rund ums Lagerfeuer und in den Dschungelprüfungen in Südafrika – und nicht wie gewohnt in Australien. Das Ziel bleibt aber gleich: die Krönung zur Dschungelkönigin oder zum Dschungelkönig.

Ekelprüfungen gleich zu Beginn

Das Moderationsteam besteht in der neuen Ausabe der RTL-Show – natürlich – wieder aus Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43). Die beiden müssen die Sendung diesmal allerdings im Dunkeln aus dem Baumhaus moderieren. Die Moderation wird nämlich jeweils live übertragen und bei einer Zeitverschiebung von nur einer Stunde ist es auch in Südafrika um 22 Uhr bereits Nacht. Ebenfalls erneut dabei: Dr. Bob, der Arzt, dem die Promis bei kleineren und grösseren Wehwehchen im Dschungelcamp vertrauen.

Eine Eingewöhnungsphase für Eric Stehfest (32), Jasmin Herren (43), Harald Glööckler (56) und Co. gab es im Staffelauftakt nicht: Schon in Folge eins mussten die mehr oder weniger berühmten Camperinnen und Camper Schafsaugen und Warzenschweinhoden verspeisen und in schwindelerregender Höhe nach Sternen jagen. Wer und was es sonst noch beim Einzug im Dschungelcamp zu reden gab, liest du in der Bildstrecke oben. Übrigens: Am zweiten Tag in die Dschungelprüfung von den Zuschauerinnen und Zuschauern gewählt wurde übrigens Anouschka Renzi.

An den Folgetagen wird das Dschungelcamp wie folgt bei RTL ausgestrahlt: Am 22. Januar ab 22.30 Uhr, vom

23. Januar bis 27. Januar jeweils ab 22.15 Uhr, am 28. Januar ab 21.30 Uhr, vom 29. Januar bis 3. Februar jeweils ab 22.15 Uhr und das Finale am 4. Februar startet um 21.30 Uhr.