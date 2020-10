Aufgrund von Corona wollen sich die Schweizer in diesem Jahr mehr gegen Grippe impfen lassen als in den vorherigen Jahren. Doch dieses Jahr stehen nur zwei Drittel der benötigten Menge zur Verfügung.

Dieses Jahr lassen sich aufgrund des Coronavirus mehr Schweizer und Schweizerinnen gegen die Grippe impfen. Ziel der Schweizer Behörden ist es, dass sich möglichst viele Menschen gegen die herkömmliche Grippe impfen lassen, denn so kann verhindert werden, dass das Coronavirus sowie auch die Grippe gleichzeitig das Gesundheitssystem belasten.

Nun ist aber klar, dass es in der Schweiz zu wenig Dosen der Grippe-Impfungen gibt. Laut Bundesamt für Gesundheit bräuchte es im Corona-Jahr rund 2 , 5 Millionen Impfdosen , von denen bis jetzt aber nur rund zwei Drittel zur Verfügung stehen. D as ist ein grosses Problem, denn gerade den Risikogruppen wird empfohlen, sich speziell in diesem Jahr gegen die Grippe impfen zu lassen.

«Wir werden überrannt»

Wie die Präsidentin Lydia Isler-Christ des Basler Apotheker-Verbands gegenüber SRF sagt, würde ihre Apotheke seit einer Woche Impfungen anbieten; in der ersten Woche wurden so viele Dosen gebraucht wie sonst in einem Monat. Es gebe keine genauen Zahlen der Vorräte, und sie seien bis zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht ganz aufgebraucht, jedoch neigten sie sich bereits dem Ende zu.

Isler-Christ würde die Grippe-Impfungen bereits rationieren. «Für Stammkunden, die einer Risikogruppe angehören, lege ich eine Impfung auf die Seite. Laufkundschaft muss ich vertrösten und auf eine Warteliste setzen.»

Auch der Spitalapotheker für mehrere Regionalspitäler im Berner Oberland und Spezialist für nicht lieferbare Medikamente, Enea Martinelli, bestätigt, dass die Impfstoffe bereits ausgehen. «Etliche Hausärzte haben mich verzweifelt angerufen und um Nachschub gebeten. Leider musste ich alle abweisen.»

Wie kam es zu diesem Engpass?

Noch vor Corona wurde die Produktion der Grippe-Impfung geplant und bestellt. Diese Wintersaison wurde dieselbe Menge an Dosen bestellt wie auch schon in den Jahren zuvor – viel zu wenig. Die Produktion sei sehr aufwendig, und deswegen sei es nicht mehr möglich, sie hochzufahren. Die Schweiz sicherte sich 1,2 Millionen Grippe-Impfungen – denn so viele Menschen lassen sich in normalen Jahren impfen. Im Corona-Jahr werden diese aber keinesfalls ausreichen – laut BAG braucht es 2,5 Millionen.

Zusätzliche Impfstoffe im Dezember