Den Kindern soll damit die Scham vor Auftritten genommen werden. Laut Schulleiter Thomas Allmann werden sie so auch selbständiger und hätten überdurchschnittliche Arbeitskompetenzen.

Im Kindergarten in Untereggen SG müssen Kindergärtler im zweiten Jahr bereits einen Vortrag halten.

Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren interessieren sich oft besonders für ein spezielles Tier, einen Beruf oder einen Sport. In der Schule Untereggen müssen Kindergärtler im zweiten Kindergartenjahr entscheiden, was sie besonders spannend finden und dies dann vor versammelter Elternschaft präsentieren, wie die «Ostschweiz am Sonntag» schreibt.