Antirassistische Erziehung: So wachsen Kinder ohne Vorurteile auf

Dr. Nkechi Madubuko ist Nigerianerin, in Deutschland geboren und aufgewachsen, Mutter dreier afrodeutscher Kinder, Soziologin und Diversity-Trainerin. Im Gespräch gibt sie Tipps für Eltern, die eine weltoffene Erziehung pflegen wollen, und Inputs für Betroffene, deren Kinder rassistische Erfahrungen machen.

Als erstes sollte ich mir selber über meine eigenen Vorurteile und blinden Flecken bewusst sein, damit ich meinem Kind möglichst wenige weiter gebe. Das Kind braucht ein Verständnis dafür, dass Menschen verschiedene Hautfarben, Sprachen, Herkünfte und Religionen haben. Diesen Unterschieden sollte in der Familie nicht mit Abwertungen, sondern Respekt begegnet werden.

Indem man über Vielfalt am Familientisch wertschätzend spricht. Ermögliche deinem Kind, einen möglichst menschlichen und keinen hierarchischen Blick aufzubauen. Verzichte auf stereotypische Beschreibungen und Verallgemeinerungen, wie: Christen sind besser als Muslime, körperlich müssen alle gesund sein oder Menschen aus bestimmten Regionen sind tendenziell kriminell. Versuche, neben all den Unterschieden auf Gemeinsamkeiten hinzuweisen. Je früher man anfängt, Kinder mit unterschiedlichen Sprachen und Religionen wertschätzend in Kontakt zu bringen, sie ihnen zu erklären und ihnen die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen, desto besser.