Mobilität – Schon nächstes Jahr könnten fliegende Taxis abheben

Das deutsche Unternehmen Volocopter arbeitet nicht nur an Flugtaxis, sondern entwickelt mit dem Voloport auch Hubs für den Flugverkehr.

Die Staus in den Städten wachsen, es drohen zunehmend Verkehrsinfarkte.

Was abgehoben klingt, dürfte bald Realität werden – zumindest was Taxidienste und Warentransporte betrifft. Mehrere Unternehmen entwickeln derzeit sogenannte Flugtaxis, auch eVTOL genannt – «electric Vertical Take-off and Landing Aircraft».