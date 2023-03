Russland könnte schon 2024 kein Geld mehr haben

Mittlerweile hat die russische Regierung aber etwa ein Luxushotel am Schwarzen Meer, das Deripaska gehört, beschlagnahmt. Denn der Oligarch hatte offen Kritik am Krieg geäussert – in Russland ein absolutes No-go.

«Andere Länder hängen Russland ab»

Im Rahmen des Krasnojarsker Wirtschaftsforums, das vom 1. bis zum 3. März in Sibirien stattfindet, hat er nun eindringlich vor einem finanziellen Kollaps der russischen Föderation gewarnt. «Schon nächstes Jahr wird kein Geld mehr verfügbar sein», sagte Deripaska am Donnerstag. «Die finanziellen Mittel werden immer knapper, weshalb viele andere Länder bereits begonnen haben, uns abzuhängen.»

Derweil muss der Kreml die Material- und Truppenverluste in der Ukraine so gut wie möglich ausgleichen, was die Militärausgaben in die Höhe schiessen lässt. Anfang 2023 kündigte Russland an, im kommenden Jahr über 84 Milliarden Dollar fürs Militär auszugeben – die Zahl übersteigt das ursprünglich für 2023 eingeplante Budget um mehr als 40 Prozent.