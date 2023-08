Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti kuscheln mit Baby Cesare

Mit wem verbringst du am liebsten Tage am Strand?

Aurora Ramazzotti: «Hätte mir nichts Besseres wünschen können»

Das Familienglück scheint derzeit also perfekt zu sein. Vor ein paar Tagen teilte Aurora auf ihrem Instagram-Profil ein paar süsse Alltagsbilder. Dazu schreibt sie eine Widmung an ihren Goffredo: «Zuzusehen, wie er Vater wurde, war ein Wahnsinnsgefühl und das verstärkt sich jeden Tag. Es gibt nichts Magischeres, als sich in dieser neuen Rolle einzufinden. Jemand hat mich mal gefragt, woher ich wusste, dass er die richtige Person für mich ist. Die Wahrheit ist richtig, in der Liebe muss man keine Fragen stellen. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft.»