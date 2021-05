Nach Auffahrts-Ferien - Schon vier Kilometer Stau am Gotthard in Richtung Norden

Das Auffahrts-Wochenende neigt sich dem Ende zu, die Menschen, die es für ein paar warme Frühsommertage in den Süden gezogen hat, machen sich auf die Heimreise. Dementsprechend kommt es auf der A2 in Richtung Norden zu Stau. Zwischen Quinto und Airolo stehen die Autos am Sonntagvormittag bereits auf einer Strecke von sechs Kilometern. Das berichtet der TCS. Die Wartezeit beträgt schon jetzt über eine Stunde.

Am Mittwoch und am Donnerstag betrug der Stau in die andere Richtung bis zu zwölf Kilometer – unter anderem auch darum, weil der Tunnel wegen eines defekten LKWs am Mittwoch vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden musste.