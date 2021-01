Die Autoren des Branchenspiegels schreiben gemäss «SonntagsZeitung» dazu: «Eine fehlende Eigenkapitalverzinsung, also kein Gewinn nach Berücksichtigung eines angemessenen Unternehmerlohns, ist zwar schmerzlich, aber in Zeiten historisch tiefer Zinsen noch verkraftbar . Ein Eigenlohn, der die Lebenshaltungskosten nicht zu decken vermag, führt dagegen zu einem Abbau an Privatvermögen.» Dies bedeutet auch, dass es für betroffene Wirte unmöglich sei, sich eine Altersvorsorge aufzubauen.

Hälfte der Gastrobetriebe könnten eingehen

Auch der Branchenverband Gastrosuisse meldet sich in einer aktuellen Medienmitteilung vom Sonntag zur prekären Situation in der Gastronomie. «Bis Ende März wird die Hälfte aller Betriebe im Gastgewerbe eingehen, wenn sie jetzt keine sofortigen finanziellen Entschädigungen erhalten.» «Wenn der Bund jetzt nicht handelt, steht in der Branche eine dritte Kündigungswelle an», so Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer. Die Situation für die Betriebe habe sich in den letzten Monaten verschärft, insbesondere mit dem Entscheid des Bundesrates, die Restaurants ganz zu schliessen. Die Umfrage habe nach Angaben des Verbands auch ergeben, dass 98 Prozent aller Betriebe dringend finanzielle Hilfe benötigen.