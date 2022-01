«Homeoffice-RS» – Schon wieder – Armeeangehörige kämpfen mit IT-Problemen zum RS-Start

Wie die Armee anfangs Jahr bekannt gegeben hat, hat für ein Drittel der insgesamt 11’200 Rekruten die RS nicht mit dem Einrücken in die Kaserne, sondern zu Hause im Fernstudium im sogenannten «Distance Learning» begonnen. So sollen die Armeeangehörigen das Wichtigste aus dem Militäralltag mit einem Online-Portal lernen. Bereits 2021 starteten die frischgebackenen Rekruten ihre militärische Ausbildung zu Hause. Der Ansturm von über 10’000 Leuten zwang das «LMS»-Portal des Verteidigungsdepartements damals in die Knie, die Server waren während mehrerer Tage nur unregelmässig erreichbar.

600 Rekruten melden Probleme

Der Account, der auch für seine FAQs zur RS bekannt ist, verweist sogleich auch an die Stellen, an denen man sich Hilfe holen kann, wenn man mit dem Problem konfrontiert ist. Findige Rekruten scheinen bereits eine Lösung für das Problem gefunden zu haben: So funktioniere es teilweise, wenn als Passwort einfach 12345678 eingegeben wird. Weitere Varianten seien Bern12345678 oder Bern12345678910, bei den betroffenen Accounts scheint noch das Initialpasswort hinterlegt zu sein. Wie ein Betreiber von «armysieche» gegenüber 20 Minuten sagt, hätten sich diverse Personen bei ihnen gemeldet. Laut einer Abstimmung in ihrer Story sind zurzeit etwa 600 Personen vom Problem betroffen.