Rund 60 Autos wurden am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr in einer Tiefgarage an der Signalstrasse in Basel mit Löschpulver beschädigt, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Bereits vor einem Monat kam es in derselben Garage zu Sachbeschädigung an Autos durch Feuerlöscher.