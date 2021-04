Ebikon LU - Schon wieder Brandstiftung beim Jugendhaus Phönix in Ebikon LU

Am Freitag kam es erneut zu einem Brand beim Jugendhaus Phönix in Ebikon LU. Dabei wurde niemand verletzt. Man geht von Brandstiftung aus. Das passiert dort schon zum zweiten Mal. Das vorliegende Bild stammt aus dem Mai 2016, als dort mutwillig eine Sonnenstore in Brand gesteckt wurde.

Am Freitag, 23. April 2021, kurz nach 16.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass beim Jugendhaus Phönix in Ebikon Rauch zu sehen sei.

Der Alarm bei der Polizei ging am Freitag kurz nach halb fünf Uhr ein: Beim Jugendhaus Phönix in Ebikon war Rauch zu sehen, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr Ebikon-Dierikon brachte den Brand im Bereich eines freistehenden Abstellraumes bei der Aussenterrasse schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Man geht von Brandstiftung aus

Jugendhaus Phönix schon einmal komplett niedergebrannt

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass es beim Jugendhaus Phönix brennt. 2016 wurde beim Jugendhaus in Ebikon eine Sonnenstore mutwillig in Brand gesteckt. Und seinen Namen trägt das Jugendhaus auch nicht zufällig: Es heisst «Phönix» in Anlehnung an den Ausdruck «wie Phönix aus der Asche». Denn: Es wurde neu gebaut, nachdem das alte Jugendhaus 2002 am selben Standort in Flammen aufgegangen war. Damals hatten Zigarettenstummel den Brand ausgelöst. Erst sechs Jahre später wurde das heutige Phönix eröffnet. Anwohner hatten den Neubau lange mit Einsprachen verhindern wollen.