Bubendorf BL : Schon wieder brennt ein Auto – Polizei ermittelt nach Brandserie

Am Dienstag geriet ein parkiertes Auto in Brand. Personen wurden keine verletzt. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. In der Region kam es in letzter Zeit vermehrt zu Bränden. Die Polizei schliesst Brandstiftung nicht aus und sucht Zeugen.