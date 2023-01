Indien : Schon wieder – Flieger startet zu früh und lässt 35 Passagiere zurück

Du bist pünktlich am Flughafen, doch dein Flieger ist schon weg. Diese Erfahrung mussten 35 Menschen in Indien machen. Bereits letzte Woche wurden dort 55 Menschen am Flughafen stehen gelassen.

Vergangene Woche wurden in Indien sogar 55 Menschen am Flughafen stehengelassen, ebenfalls wegen eines Kommunikationsfehlers.

In Indien ist ein Flugzeug mehrere Stunden vor der geplanten Abflugzeit gestartet und hat dabei 35 Passagiere am Flughafen zurückgelassen. Die indische Zivilluftfahrtbehörde kündigte nach einem Protest dieser Fluggäste am Donnerstag eine Untersuchung an. Die Maschine der singapurischen Billigfluggesellschaft Scoot Airline sollte eigentlich am Mittwoch um 19.55 Uhr von der Millionenstadt Amritsar nach Singapur fliegen – aber stattdessen sei sie bereits um 15 Uhr abgehoben, hiess es.