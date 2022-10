Bahnhof Winkeln SG: Schon wieder gewalttätige Fan-Randale nach Match – Anwohner verängstigt

Nach dem Unentschieden am Sonntag gegen den FC St. Gallen suchten Servette-Fans eine Konfrontation mit FCSG-Anhängern. Bei diesem Vorfall wurde ein Polizist verletzt.

1 / 4 Am Sonntag griffen laut der Kantonspolizei St. Gallen Servette-Fans nach dem Fussballspiel gegen den FC St. Gallen friedliche Heim-Fans und die Polizei an. 20 Minuten/ Ammar Jusufi Am Tag nach dem Vorfall sind noch immer grosse Steine um den Bahnhof zu finden. 20 Minuten/ Ammar Jusufi Auch kaputte Scheiben sind zu sehen. 20 Minuten/ Ammar Jusufi

Darum gehts Am Sonntag endete das Heimspiel des FC St. Gallen gegen Servette FC in einem Remis.

Beim Bahnhof Winkeln suchten die Genfer Fans eine Konfrontation mit den Heim-Fans und der Polizei.

Ein Polizist wurde bei dieser Auseinandersetzung verletzt.

Die Anwohnerschaft hat Angst vor den Randalen und fühlt sich nicht mehr wohl.

Am Sonntagnachmittag fand in St. Gallen das Fussball-Heimspiel für den FC St. Gallen gegen Servette FC statt. Das Spiel endete mit einem 1:1 in einem Remis. Nach dem Spiel begaben sich die Fans aus Genf zum Bahnhof Winkeln, um mit dem Extrazug die Heimreise anzutreten.

Beim Bahnhof suchten einzelne Gästefans die Konfrontation mit friedlichen FC-St.-Gallen-Fans und der Polizei. Dies teilte die Stadtpolizei St. Gallen am Montag mit. Dabei wurden Steine, Flaschen und weitere Gegenstände auf die Polizei geworfen. Die Einsatzkräfte mussten laut der Medienmitteilung Pfefferspray und Gummischrot einsetzen. Danach habe sich die Situation wieder beruhigt.

Nicht zum ersten Mal eskaliert

Beim Vorfall wurde ein Polizist verletzt. «Im Nachhinein laufen nun Ermittlungen gegen die verantwortlichen Personen, vor Ort wurde und konnte niemand verhaftet werden», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St. Gallen. Die Gästefans traten nach der Schlichtung wieder die Heimreise an. Die Stadtpolizei St. Gallen führt weitere Abklärungen zum Vorfall durch.

Laut dem Besitzer des Kiosks beim Bahnhof in Winkeln soll eine Auseinandersetzung dieser Art nicht zum ersten Mal vorgefallen sein: «Nach jedem Heimspiel eskaliert es hier. Die Gerichtsprozesse gegen die Zürcher Fans, die 2018 randalierten, sind immer noch am Laufen. Es ist eine Katastrophe, das hat mit Fussball gar nichts mehr zu tun», so der Mann gegenüber 20 Minuten. Auch 2021 kam es beim Bahnhof Winkeln zu Auseinandersetzungen zwischen YB-Fans und der Stadtpolizei.

Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzt

Der Mann hat die Auseinandersetzung vom Sonntag mitbeobachtet. «Ich habe gesehen, wie 15 vermummte Männer Steine nahmen und sie geworfen haben. Anschliessend haben sie sich mit der Polizei geprügelt.» Die Situation beim Bahnhof soll laut dem Kioskbesitzer äusserst zugespitzt gewesen sein. «Ich habe eine Frau mit einem Kleinkind im Arm und eine andere Frau mit einem Kinderwagen wegrennen sehen, als die Fussballfans zu randalieren begannen.»

Eine weitere Angestellte des Kiosks sagt, dass die Nachbarschaft durch diese Aktionen in Angst und Schrecken versetzt werde. «Ich will nicht sterben. Wir hatten Glück, dass dem Laden nichts passiert ist. Ich muss sagen, die Polizei hatte die Situation gut im Griff», so die Frau.

«Der Servette FC verurteilt jede Form von Gewalt», gaben Verantwortliche des Servette FC auf Nachfrage von 20 Minuten am Montag bekannt. Zu den Ereignissen vom Sonntag seien dem Club jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen verfügbar.