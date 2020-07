Wolfenschiessen

Schon wieder greift Kuhherde eine Wandergruppe mit Hund an

In Wolfenschiessen NW ist erneut eine Kuhherde auf einen Hund losgegangen. Die Gemeinde überlegt sich nun weitere Schutzmassnahmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass in diesem Gebiet Menschen oder Hunde von Kühen angegriffen werden. (Symbolbild)

Auf der Bannalp im Kanton Nidwalden wurde am Samstag ein Ehepaar mit einem Hund von einer Kuh angegriffen und verletzt.

Am letzten Samstag ist ein Ehepaar aus dem Kanton Solothurn beim Wandern auf der Bannalp im Kanton Nidwalden von einer Kuhherde verletzt worden. Zuerst habe sich eine Herde mit etwa fünf Kühen dem Paar genähert, sagte der Ehemann zur Luzerner Zeitung (Bezahlartikel). «Als wir bemerkten, dass die Kühe es auf unseren Hund abgesehen haben, liessen wir ihn von der Leine. Er suchte aber Schutz bei mir, was die Kuh noch aufgebrachter machte», so der Mann. Die Kühe seien auf seine Frau losgegangen und sie zu Boden gestossen. Er und seine Frau hätten Prellungen und Blessuren erlitten.