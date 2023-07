Harry Styles auf Bühne von Gegenstand getroffen

Das hat Harry Styles (29) schwer getroffen. In einem Twitter-Video, das ein Fan von der Szene aufgenommen hat, ist zu sehen, wie der Popstar die Bühne entlanggeht, als ihn ein kleiner, aber vermeintlich schwerer Gegenstand am linken Auge trifft. Styles erschreckt sich offenbar im Schmerz, hält seine Hand an sein Auge und geht mit gesenktem Kopf weiter. Erst letzten Monat war dem Grammy-Gewinner auf der Bühne in Cardiff Ähnliches passiert: Dort traf ihn ein Blumenstrauss im Gesicht. Der Vorfall in Österreich schien nun wesentlich schmerzhafter gewesen zu sein.

Solche Szenen häufen sich bei dem Ex-One-Direction-Mitglied in letzter Zeit: In Los Angeles wurden ihm im vergangenen November eine Handvoll Skittles vom Publikum ins Gesicht geschmissen, woraufhin er seine Augen mit seiner Hand schützen musste. Harry Styles befindet sich derzeit am Ende seiner «Love On Tour», das letzte der ausstehenden vier Konzerte findet am 22. Juli in Italien statt.