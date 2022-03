In der Chesapeake-Bucht – Schon wieder läuft ein riesiges Frachtschiff von Evergreen auf Grund

Das Schiff Ever Forward lief nun in der Nähe der amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. auf Grund.

Letztes Jahr blieb die MV Ever Given auf einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt – dem Suezkanal – stecken, und das mit verheerenden Folgen für die Weltwirtschaft. Nun ist die Ever Forward in der Nähe der amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. auf Grund gelaufen. Der Frachter ist 334 Meter lang und gehört ebenfalls zur taiwanesischen Reederei Evergreen.

Das unter der Hongkonger Flagge fahrende Schiff verliess in der Nacht am Sonntag den Hafen von Baltimore. Demnach war die Ever Forward auf dem Weg nach Norfolk im US-Bundesstaat Virginia, als es in der Chesapeake-Bucht auf Grund lief. «Dass das Schiff auf Grund gelaufen ist, hindert andere Schiffe nicht daran, den Hafen von Baltimore anzulaufen», so der geschäftsführende Direktor der Hafenverwaltung Maryland, William P. Doyle.