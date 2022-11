Brandserie in Hölstein: Wieder Mercedes niedergebrannt

In Hölstein BL brannte am frühen Freitagmorgen in der Kirchgasse ein Mercedes komplett nieder. Um 02.58 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei Basel-Landschaft die Meldung ein.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft stand am frühen Freitagmorgen kurz vor drei Uhr an der Kirchgasse in Hölstein ein Auto vor einem Einfamilienhaus in Flammen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Mercedes bereits in Vollbrand. «Durch die rasch angerückte Feuerwehr konnte der Fahrzeugbrand unter Kontrolle gebracht und schlussendlich gelöscht werden. Personen wurden beim Brand keine verletzt», heisst es in entsprechender Medienmitteilung der Baselbieter Polizei vom Freitagmorgen.