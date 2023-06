Pratteln BL: Schon wieder – mysteriöses Bild in Wald aufgetaucht

Unlängst sorgte ein solches Bild, das am Ergolzufer in Pratteln aufgenommen wurde, für Diskussionen und Vermutungen in einer lokalen Facebook-Gruppe. Wieder fragt man sich: Was hat es damit auf sich? Einige vermuten, dass die Schilder mit sportlichen Anlässen für Kinder und Jugendliche oder einer Art Suchspiel oder Postenlauf zusammenhängen. Andere hingegen kommentieren spasseshalber, dahinter verstecke sich eine Wildkamera.

Worum es sich allerdings handeln könnte: um Kunstwerke eines unbekannten Künstlers, der schon seit Jahren Schilder im Wald aufhängt. Angefangen hat alles sehr wahrscheinlich im Jahr 2014 in Gempen SO, bis es in die Region Basel übergeschwappt ist. Aber auch in Bern ist Anfang dieses Jahres ein solches Bild in der Gemeinde Niederbipp aufgetaucht. Wie eine damalige Google-Bildersuche von 20 Minuten ergab, stammt die Figur in der Malerei von einem Steinblock in dem Valle de Camarones («Tal der Garnelen») im Norden von Chile. Warum eine Kopie davon ausgerechnet im Längwald in Niederbipp aufgehängt wurde, ist unklar. Auch warum das alles in Gempen SO angefangen und sich von dort aus in der Schweiz verbreitet hat.