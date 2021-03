USA : Schon wieder Probleme mit der Boeing 737 MAX

Während eines Flugs von Miami nach Newark musste ein Triebwerk ausgeschaltet werden. Die Maschine konnte später sicher landen. Der Vorfall steht laut Boeing in keinem Zusammenhang mit den jüngsten Problemen.

Die Piloten einer Boeing 737 MAX auf dem Weg nach New York haben am Freitag während des Fluges ein Triebwerk wegen eines «mechanischen Problems» abgeschaltet. Flug 2555 von Miami zum Flughafen Newark sei dennoch sicher gelandet, teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA mit. Nach Angaben der Fluglinie American Airlines stand der Zwischenfall nicht mit dem Problem des Flugzeugtyps in Verbindung, das in der Vergangenheit zu zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten geführt hatte.