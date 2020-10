Auch an der Sekundarschule in Küssnacht SZ mussten zwei Schulklassen in Quarantäne.

In Giswil OW müssen mehrere Oberstufenschüler in Quarantäne.

Ebenfalls mussten in Küssnacht SZ Schüler in Quarantäne. Dort sind 36 Jugendliche betroffen.

Aufgrund einer Coronavirus-Ansteckung einer Schülerin der ersten integrativen Oberstufe der Schule Giswil mussten seit Freitagnachmittag durch das kantonale Gesundheitsamt insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne versetzt werden. Auch Teile der Musikschule – und damit Schülerinnen und Schüler der Primarstufe – sind betroffen, teilte die Gemeinde Giswil am Montag mit. Zum Schutz der übrigen Schüler sowie der Lehrpersonen wurde vorläufig eine erweiterte Maskenpflicht in bestimmten Bereichen und in den betroffenen Klassen eingeführt.