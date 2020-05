Kaum geöffnet

Schon wieder Schlamm- und Wassereinbruch im Lötschberg-Tunnel

Die Oströhre des Lötschberg-Basistunnels ist wegen eines erneuten Wasser-und Schlammeinbruchs derzeit wieder gesperrt. Fachleute vor Ort sind mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Wasser und Schlamm treten momentan erneut an der bekannten Stelle ein, wie BLS-Sprecherin Tamara Traxler auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Deshalb sei die Oströhre des Tunnels aktuell wieder gesperrt.

Die IC 8 von Bern nach Brig verkehrten gemäss Fahrplan. Die IC 61 sollen in Spiez und Brig wenden, das heisst, sie fallen zwischen Spiez und Brig aus. Die EC werden durch den Lötschberg-Scheiteltunnel umgeleitet.

Absetzbecken und Überwachungskameras

Bis Herbst 2020 will die Bahn langfristige bauliche Massnahmen ausarbeiten, erneute Probleme beim Bahnverkehr will man so verhindern. Wasser- und Sandeintritte sollen künftig bewältigt werden, ohne dass der Bahnverkehr beeinträchtigt wird. Die BLS wird ihre Vorschläge dem Bundesamt für Verkehr zur Plangenehmigung unterbreiten.