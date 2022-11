Basel: Schon wieder schweres Gewaltdelikt bei Dreirosen-Anlage

Bei der Dreirosenanlage in Basel kam es am Donnerstagnachmittag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Es ist bereits die Zweite in einer Woche.

Kurz vor 16 Uhr gingen am Donnerstagnachmittag in der Dreirosenanlage in Basel zwei Männer aufeinander los. Die Beiden, im Alter von 20 und 22 Jahren, hätten sich zunächst verbal gestritten. Danach hätten sie sich mit «gefährlichen Gegenständen» angegriffen, wodurch einer der Beiden schwer verletzt wurde. Beide Männer wurden verhaftet, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Es ist schon das zweite schwere Gewaltdelikt an diesem Ort in dieser Woche. Am Montag wurden bei der Tramhaltestelle «Dreirosenbrücke» wurden zwei Männer mit einer Stichwaffe verletzt. Die Täter sind flüchtig.