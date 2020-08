Luzern

Schon wieder sterben zwei Jugendliche an Drogenkonsum

Im Frühling sind in Luzern zwei Jugendliche an den Folgen eines Drogencocktails gestorben, wie jetzt ein Gutachten zeigt. Wegen Mischkonsum starben schon vor zwei Jahren Jugendliche.

Im Frühling ging ein 20-jähriger Luzerner ins Bett, und er stand nicht wieder auf: Er hatte unterschiedliche Substanzen zu sich genommen, die kombiniert eine tödliche Wirkung hatten. Vier Tage später passierte dies auch einer 18-Jährigen. Dies hätten toxikologische Gutachten gezeigt, berichtete Zentralplus . Es sind nicht die ersten solche Fälle in Luzern. Bereits 2018 starben hier zwei Jugendliche an einem Drogenmix.

Das Zentralschweizer Portal vermutet, dass es in der Region noch viele weitere junge Menschen gibt, die mit Drogencocktails ihr Leben riskieren. So wurde im letzten Herbst ein Drogenring entdeckt; Jugendliche im Alter zwischen 16 und 21 Jahren bestellten sich online Drogen, konsumierten diese und verkauften sie auch weiter. Auch handelten sie mit rezeptpflichtigen Medikamenten. Gegen 50 Jugendliche ermittelte die Polizei.

Regierung muss jetzt Fragen beantworten

«Wir haben in Luzern definitiv ein Problem», sagt Simon Kopp, Sprecher der Staatsanwaltschaft, zum Zentralschweizer Onlineportal. Weiter gab er zu Bedenken: «Die Jugendlichen sind sich nicht bewusst, was sie ihrem Körper mit dem Drogenkonsum zumuten – und sie machen sich auch keine Vorstellung davon, was ein entsprechender Strafregister-Eintrag für ihre berufliche Zukunft bedeuten könnte.» Es handle sich um eine Szene, die nicht offen auftrete; den Konsumenten merke man kaum an, dass sie Drogen nehmen.