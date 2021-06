Kanada : Schon wieder sterbliche Überreste von hunderten indigenen Kindern gefunden

Kanada trifft die Aufarbeitung der Gräueltaten gegen die indigene Bevölkerung mitten ins Mark. Erneut wurden in der Nähe eines katholischen Internats hunderte Kindergräber entdeckt.

1 / 10 Die Bestürzung in Kanada ist gross, nachdem erneut hunderte von Kindergräbern nahe eines katholischen Internats entdeckt wurden. AFP Es handelt sich dabei allesamt um die sterblichen Überreste von Kindern der indigenen Bevölkerung. AFP Mahnmal vor dem Kamloops-Internat, wo schon zuvor 215 sterbliche Überreste von Kindern gefunden worden waren. REUTERS

Darum gehts Kanada wird die bösen Geister der Vergangenheit nicht los.

Erneut wurden hunderte Kindergräber in der Nähe eines katholischen Internats gefunden.

Kanada verübte während Jahrzehnten Gräueltaten gegenüber der indigenen Bevölkerung.

In Kanada sind auf einem Gelände in der Nähe eines früheren katholischen Internats für Kinder von Ureinwohnern erneut hunderte anonyme Gräber entdeckt worden. Es handele sich vorläufigen Ergebnissen erster Untersuchungen zufolge um 751 unmarkierte Gräber, teilte Cadmus Delorme, Vorsitzender des Volks der Cowessess am Donnerstag bei einer Pressekonferenz kanadischen Medien zufolge mit.

Ende Mai waren bereits auf dem Gelände des früheren katholischen Internats nahe der Kleinstadt Kamloops in der Provinz British Columbia die sterblichen Überreste von 215 indigenen Kindern entdeckt worden. Der Fund sorgte landesweit für Erschütterung, UN-Menschenrechtsexperten forderten eine umfassende Aufklärung der Hintergründe. Forderungen an den Vatikan, sich zu entschuldigen und alle Dokumente zu den Vorgängen herauszugeben, blieben zunächst unbeantwortet.

«Kultureller Genozid»

In Kanada waren ab 1874 rund 150’000 Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren von ihren Familien und ihrer Kultur getrennt und in kirchliche Heime gesteckt worden, um sie so zur Anpassung an die weisse Mehrheitsgesellschaft zu zwingen.

Viele von ihnen wurden in den Heimen misshandelt oder sexuell missbraucht. Nach bisherigen Angaben starben mindestens 3200 dieser Kinder, die meisten an Tuberkulose. Sie seien Opfer eines «kulturellen Genozids», stellte eine Untersuchungskommission im Jahr 2015 fest.

«Hier läuft es mir kalt den Rücken runter»

Eine Überlebende besuchte das Kamloops-Internat, nachdem die dortigen Kindergräber gefunden worden waren. Vor Ort erinnert sie sich: «Ich weiss noch, wie die Schwester die Ärmel hochkrempelte und uns mit dem Riemen bis zu zehn Mal auf den Rücken schlug», sagt sie. In der Kapelle schaudert sie: «Hier läuft es mir bis heute noch kalt den Rücken runter. Das ist der Ort des Grauens», sagt sie.

Nach der Entdeckung der Kinderleichen in Kamloops wurden in ganz Kanada mit Unterstützung der Behörden Ausgrabungen in der Nähe ehemaliger Schulen für Kinder von Ureinwohnern vorgenommen, darunter auch in dem Dorf Marieval. Dort gab es von 1899 bis 1997 ein katholisches Internat für indigene Kinder. Es wurde zwei Jahre später abgerissen und durch eine normale Tagesschule ersetzt.

