Zuger Polizei

Schon wieder wütet in Chamer Überbauung ein Brand

Zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Wochen hat es am Montagabend bei der Überbauung Hammergut in Cham gebrannt. Mehrere Bewohner wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand.

In der Überbauung «Hammergut» ist am Montagabend auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen.

Das Haus in der Überbauung Hammergut wird derzeit renoviert, nachdem es bereits am 27. Mai von einem Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, das auf einem Balkon ausgebrochen war und auf die Holzfassade übergriff. Diese musste in der Folge fast vollständig entfernt werden. Auch Ende Mai mussten Personen evakuiert werden.