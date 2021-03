Am Montagnachmittag hatte es in der Region Bern stark gebebt. Als es kurz darauf, am Dienstagmorgen, dann erneut bebte, fragten sich viele Bernerinnen und Berner, was denn nun schon wieder los sei.

Etliche Bernerinnen und Berner erschraken, als es am Dienstagmorgen in der Region Bern laut knallte. Zahlreiche Meldungen gingen in den sozialen Medien ein. «Gestern ein Erdbeben, heute eine Explosion, dass hier die Scheiben wackeln, was ist denn da los?», schreibt etwa eine Twitter-Userin. Nachdem es am Montagnachmittag in Bern ein Erdbeben gegeben hatte, glaubten einige sogar, dass es sich um ein Nachbeben gehandelt haben könnte. Doch der Erdbebendienst Schweiz dementierte.