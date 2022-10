Rechtsextremer Messerstecher: Schonte die Justiz den Sohn von Zürcher Promi-Paar?

Ein Rechtsextremer aus einer prominenten linksorientierten Familie stach im Juni 2020 in Zürich einen Menschen fast zu Tode. Der 22-Jährige wurde dieses Jahr unter anderem wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Online-Magazin «Republik» hat den Fall kürzlich neu aufgerollt. Vertieft beleuchtet werden die strengen Auflagen des Gerichts, was die Wahrung der Anonymität des Beschuldigten und seiner Familie betrifft, sowie die rechtsterroristische Ideologie, die der Beschuldigte online verbreitet hatte. So schrieb er etwa, dass er sich mehr rechts­extreme Massen­mörder wie Anders Breivik oder Brenton Tarrant herbeiwünscht und dass alle Antifaschisten hingerichtet werden sollten. Oder, dass weisse, heterosexuelle Männer die Vorherrschaft über die Welt haben sollen, dass Nicht-Weisse genetisch und kulturell minderwertig seien und Frauen nicht wählen, sondern die Bedürfnisse der Männer befriedigen sollen. Er hoffte laut einem Tweet auf einen Rassenkrieg: «Der Kulturkampf ist drauf und dran, zum Rassenkampf auszuarten, grossartig. Es geht nicht um Klasse oder den Klassen­kampf, werte Marxisten, sondern Rasse und den Rassenkampf.» Die Familie des Beschuldigten wie auch sein Verteidiger waren für 20 Minuten für eine Stellungnahme nicht erreichbar.